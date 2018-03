Sfida Sampdoria-Inter do të jetë shumë e veçantë për mbrojtësin sllovak të zikaltërve, Milan Skriniar, për faktin se sezonin e kaluar futbollisti ishte pjesë e dorianëve.

Gjithsesi, Skriniar i bën thirrje shokëve të skuadrës, të japin maksimumin, për të dalë me 3 pikë nga kjo transfertë, për t’i shkuar më pranë realizimit të objektivit, që është pjesëmarrja në Champions.

“Ndaj Sampdorias do të jetë një ndeshje e vështirë. Kam kaluar një periudhë të bukur këtu dhe do t’u jem mirënjohës të gjithëve, tifozëve në veçanti. Gjithsesi, të dielën dua të fitoj dhe duhet të japim maksimumin të gjithë, për t’u larguar me 3 pikë nga Xhenova, pasi duam Championsin me çdo kusht”, tha Skriniar.

Mbrojtësi sllovak ka tërhequr vëmendjen e shumë klubeve të mëdha europiane, të cilat janë gati të bëjnë çmenduri për ta transferuar, por Skriniar i premton besnikëri Interit dhe shprehet se pret të luajë në krah të De Vrij.

“Nuk di asgjë për ofertat, pasi u kam thënë menaxherëve të mi se dua të rri gjatë te Interi dhe nuk dua të dëgjoj për klube të tjera. De Vrij e njoh si kundërshtar dhe është shumë mbrojtës i fortë. Do të doja shumë të luanim të dy bashkë”, deklaroi Milan Skriniar.