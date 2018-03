Luftëtari nuk arriti ta surprizonte Skënderbeun në Korçë, u mposht 2-1 nga skuadra e Ilir Dajës, që tashmë krijon një diferencë të frikshme prej 18 pikësh me Kukësin e vendit të dytë, që luan në “Zeqir Ymeri” me Vllazninë. Protagonist në këtë sfidë me pritshmëri të larta sa i përket lojës u bë kryesori Sino me një 11-metërsh tepër të dyshimtë në favor të vendasve.

Skënderbeu kaloi në epërsi në minutën e 32-të me James, i cili u shërbyeu në zonë nga Gavazaj dhe me një goditje të lehtë, por shumë pranë zonës së portierit Athanasopulos, e çoi topin në rrjetë.

Në fund të pjesës së parë Skënderbeu fitoi një 11-metërsh me Ali Sowe, që u rrëzua në zonë duke simuluar dhe “gënjyer” kryesorin, që drejtoi dorën nga pika e bardhë. Të kota protestat e bluzinjve, sepse vendimi i Emirion Sinos ishte i pakthyeshëm. Pikërisht në momentin e protestave Kristal Abazaj u ndëshkua me karton të verdhë. Lilaj nuk gabon në ekzekutimin e penalltisë me rezultatin që shkoi 2-0.

Pavarësisht goditjes së rëndë piskologjike Luftëtari e rihapi lojën në minutën e 71-të, kur pas një kundërsulmi të shpejtë Liçaj i parapriu me kokë ndërhyrjes së portierit Alto Teqja, që pak minuta para këtij goli kishte zëvendësuar Shehin e dëmtuar. Asgjë nuk ndryshoi në minutat e mbetura, me Skënderbeun që vazhdon i pandalshëm rrugën drejt titullit kampion, ndërsa Luftëtari mbetet në kuotën e 37 pikëve.