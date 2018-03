Te Skënderbeu kryqëzojnë gishtat për ta pasur Orges Shehin në portë, në ndeshjen e kthimit të gjysmëfinaleve të Kupës së Shqipërisë. Portieri 40-vjeçar u detyrua ta linte para kohe ndeshjen me Luftëtarin, pasi u dëmtua gjatë lojës dhe ekzaminimet mjekësore evidentuan një dëmtim të ligamenteve të brendshme të gjurit, një prognozë që përcakton një afat rikuperimi prej afërisht një muaji.

Gjithsesi sipas informacioneve të fundit nga kampi korçar, duke qenë se bëhet fjalë për një rol specifik në fushën e lojës, atë mes shtyllave, zakonisht portierët kërkojnë një afat rikuperimi më të shkurtër, duke qenë se edhe lëvizshmëria në fushë është në një shkallë më të vogël se sa për futbollistët e tjerë.

Në këtë mënyrë për Shehin rikuperimi mund të kërkojë nga 2-4 javë, çka do të thotë se rriten shpresat për ta pasur në fushë në ndeshjen e kthimit të gjysmëfinaleve të Kupës, në Vlorë përballë Flamurtarit, ndeshje që do të luhet në 18 prill. Skuadra korçare ndërkohë, edhe pse me një distancë të konsiderueshme nga ndjekësit në kampionat, ka bërë më pak pushim se rivalët, pasi ka zbritur në fushë për të rinisur përgatitjet që të mërkurën.

Ilir Daja do të ketë në dispozicion këto ditë edhe Ali Sowe. Sulmuesi që do të grumbullohej me Gambian, nuk ka mundur të bashkohet me kombëtaren për shkak të një vonese në udhëtimin me linjat ajrore, duke u rikthyer me skuadrën korçare.