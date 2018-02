Kur duhen edhe dy ditë nga ndeshja me Partizanin, që do të luhet të shtunën në Korçë situata te skuadra e Skënderbeut nuk është aspak pozitive. Pesë prej lojtarëve titullarë janë me virozë dhe janë detyruar që të qëndrojnë në regjim shtrati pasi situata e tyre shëndetësore nuk është aspak e mirë. Sabjen Lilaj, Gjergji Muzaka, Leonit Abazi, Gledi Mici, Emiljano Vila dhe Kristi Vangjeli janë futbollistët që kanë probleme. Sot dhe nesër do të shihet gjendja e tyre nëse do të mund të luajnë.

Dje me skuadrën është bashkuar edhe sulmuesi iranian Reza Karimi i cili ishte i huazuar te skuadra e Teutës. Lojtari u përjashtuar për paraqitje të dobët nga durrsakët dhe u rikthye në Korçë, klub me të cilin ka edhe një kontratë.