Me afrimin e merkatos së verës dhe me Antoine Griezmann gjithmonë e më larg, drejtuesit e Atletico Madrid kanë nisur të mendojnë për zëvendësuesin e francezit, i cili me shumë mundësi do të largohet në fund të sezonit te Barcelona. Trajneri i “Los Colchoneros”, Simeone, i ka idetë e qarta për pasardhësin e 27-vjeçarit, pasi pëlqehen shumë Rodrigo Moreno, i cili aktivizohet te Valencia. Gjatë këtij sezoni, sulmuesi spanjoll është aktivizuar në 29 ndeshje në La Liga, teksa ka shënuar 14 gola, duke qenë mjaft produktiv në fazën e avancuar.

