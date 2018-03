Vendimi i Marouane Fellainit për të mos rinovuar kontratën me Manchester United duke u larguar kështu me parametër zero, ka vënë në lëvizje shumë skuadra të cilat kërkojnë të përfitojnë shërbimet e belgut gjatë merkatos së verës. Sipas mediave angleze, mesfushori ndiqet nga Inter, Juventus dhe Besiktas, që do të bëjnë maksimumin për të rrëmbyer 30-vjeçarin. Gjithashtu listës për kartonin e Fellainit i është shtuar së fundmi edhe Roma që e shikon futbollistin si zëvendësuesin ideal të Strootman në rast të një largimi të këtij të fundit.

