Kapiteni dhe qendërmbrojtësi i Kukësit, Shameti ishte lojtari më i mirë i ndeshjes, në takimin mes verilindorëve dhe Flamurtarit. Mbrojtësi gjirokastrit vlerësoi paraqitjen e skuadrës, ndërsa tha se ekipi do të shpërblehet me premio pas kësaj fitoreje.

Sa i kënaqur jeni me këtë fitore?

Shameti: E dinim që do të ishte një ndeshje e vështirë, pasi e kishim studiuar mirë kundërshtarin dhe dinim kohët e pritjes dhe sulmit. Era nuk na la të shpreheshim mirë, kjo vlen edhe për Flamurtarin, por rëndësi ka që përmbysëm ndeshjen dhe morëm fitoren.

A ishte fitorja, detyrim për ju?

Shameti: Para ndeshjes do të isha i kënaqur edhe me një barazim, pasi dihet cilësia e Flamurtarit, por tani që fituam, them se ishte një hap i mirë, që na ndihmoi të konsolidonim pozitat tona.

6 pikë më tepër se Laçi, mund të themi se e keni blinduar vendin e dytë?

Shameti: Nuk mund të themi se e kemi blinduar vendin e dytë, pasi 5-6 javët e ardhshme kemi një kalendar shumë të vështirë dhe nëse ia dalim me sukses, atëherë mund të flasim më mirë për renditjen.

Kush gaboi në momentin e golit të pësuar? Pse Koliçi rri në stol?

Shameti: Të dy portierët janë në një formë shumë të mirë, por titullarin e vendos trajneri. Te goli i pësuar, të gjithë u vendosëm gabim dhe nuk arritëm të shmangnim atë episod.

A e keni menduar të fitoni titullin duke dalë i dyti?

Shameti: Ne jemi të përqendruar të marrim ndeshjet me radhë dhe të arrijmë objektivat maksimalë, që tani është vendi i dytë dhe Kupa. Më pas, në fund të sezonit nuk e dimë çdo të ndodhë, por normalisht që nuk i urojmë asgjë të keqe Skënderbeut.

Sa do të jetë premioja për lojtarët, pas kësaj fitoreje?

Shameti: Në fakt presidenti para ndeshjes na tha se nëse fitojmë, mund ta përcaktojmë vetë premion dhe tani do të diskutojmë me lojtarët, për shumën. Jemi të kënaqur me trajtimin që na bëhet nga presidenca e klubit dhe urojmë të kemi sa më shumë premio.