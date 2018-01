Alexis Sanchez ka mbërritur në Mançester ku do të kryejë vizitat mjekësore përpara se të firmosë kontratën me klubin tij të ri, Manchester United.

Sulmuesi kilian fluturoi drejt veriut të ishullit me një avion privat dhe pasi u ul në tokë shkoi në qendrën stërvitore të “Djajve të kuq”, Carrington për t’u takuar me stafin mjekësor të klubit.

Ai do të përfitojë 400 mijë sterlina në javë në bazë të akordit në 4.5 vitet e ardhshme.

Tek Arsenali do të transferohet Henrikh Mkhytaryan, i cili pranoi që të zhvendoset në Londër.