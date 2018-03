Tweet on Twitter

Trajneri i Argjentinës, Jorge Sampaoli ka bërë një hap mbrapa, sa i përket grumbullimit në botëror të sulmuesve të Interit e Juventusit, Mauri Icardi dhe Paulo Dybala. Në përfundim të miqësores së fituar 2-0 ndaj Italisë, tekniku argjentinas tha se portat e kombëtares janë të hapura për të gjithë.

“Icardi dhe Dybala? Unë nuk përjashtoj asnjërin. Portat janë të hapura për të gjithë, por do të vijnë ata 23 lojtarë që do të jenë më në formë, në muajin maj. Icardi dhe Dybala kanë qenë gjithmonë të grumbulluar në takimet paraardhëse dhe janë pjesë e kombëtares, bashkë me 30 futbollistë të tjerë”, tha Sampaoli.

Më tej tekniku komentoi fitoren ndaj Italisë së Di Biagios, ndërsa dha lajmin se Messi do të jetë I gatshëm për miqësoren ndaj Spanjës, që do të luhet me 27 Mars.

“Ndaj Italisë bëmë një pjesë të parë mjaft të mirë, duke kontrolluar lojën në të gjitha aspektet. Në pjesën e dytë vuajtëm pak, pasi Italia e rriti presionin dhe nuk po na lejonte të luanim. Messi ndjeu një shqetësim para takimit të djeshëm dhe nuk donim ta rrezikonim, por do të jetë i gatshëm me Spanjën”, deklaroi Sampaoli.