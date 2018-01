Nje nga lojtaret me te spikatur te Kombetares ,Armando Sadiku ka zbuluar

me ane te nje postimi ne llogarine e tij ne Instagram se me ke skuader do

te vazhdoje te debutoje.Sulmuesi kuqezi pas pushimeve te Vitit te Ri eshte

vendosour ne Poloni ku po nis punen pergatitore me ekipin e tij,Legia Varshave.

Disa kohe me pare ne shtyp u hodh hipoteza e largimit të sulmuesit kuqezi në

kampionatin turk.Istanbul Bashakshehir flitej se kishte shfaqur interes për

shërbimet e lojtarit cërrikas.I pyetur nga nje portal sportiv Sadiku nuk e ka

mohuar diçka të tillë, megjithatë sot në profilin e tij në “Instagram” siç

duket, konfirmon qëndrimin në Poloni.

“U ktheva në punë, Legia Varshavë, të punojmë fort për të arritur objektivat

në 2018-ën. Inshallah”- shkruan 26-vjeçari.

Mbetet të shohim nëse deri në fund të merkatos së janarit, sulmuesi shqiptar

do të vazhdojë në kampionatin polak apo oferta e gjigantëve turk do ta bindë

për të nisur një aventurë të re.