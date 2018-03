Shefi ekzekutiv i Bayern Munich, Karl-Heinz Rummenigge foli për të ardhmen e James Rodriguez te bavarezët. 62-vjeçari deklaroi se gjithçka është e hapur dhe se për momentin futbollisti është në formë huazimi për dy vjet nga Real Madrid. Ai theksoi se ekziston mundësia që në përfundim të huazimit ta blejnë 26-vjeçarin, por shuma prej 42 milionë eurosh që kërkojnë spanjollët konsiderohet e lartë nga drejtuesit e klubit gjerman. Gjithsesi Rummenigge pohoi se do t’i vlerësojnë gjërat me qetësi dhe në momentin e duhur, që nuk do të jetë 2018, do të marrin një vendim për kolumbianin.

