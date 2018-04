Daniel Ricciardo triumfon në Çminin e Madh të Kinës në Formula 1. Piloti Australian i Red Bullit edhe pse e nisi nga pozicioni i kaërt u sfaq fantasti në pistën e Shangait, duke e kaluar i pari vijën e finishit. Rezultoi efikase strategjia e Red Bullit me “pit stopet” e Ricciardos dhe Verstappen që e mbrojti në pistë, duke shfrytëzuar edhe ndërhyrjen e “safety car”. Valtery Bottas, pasi parakaloi Vettelin, duke marrë pozicionin e parë, iu desh të kënaqej në fund me vendin e dytë. Kimi Raikkonen e mbylli garën në vendin e tretë. Në xhiron e 44-t, Verstappen preku në Vettelin në tentativë për ta parakaluar, duke e dëmtuar “kokëkuqen” e gjermanit.

Një garë mjaft tërheqëse, emocionuese dhe me shumë parakalime, sidomos në pjesën e dytë të saj, kushtëzuar edhe nga hyrja e makinës së sigurisë, që prishi ndjeshëm ekuilibrat në pistë, me Red Bullin që ishte shumë e shpejtë. Sebastian Vettel, që e nisi garën nga “pole” e mbylli atë në vendin e tetë, pas kontaktit me Verstappen dhe me makinën e dëmtuar, ndërsa Hamilton u klasifikua në vendin e pestë, në një garë larg pritshmërive dhe pa grintë për kampionin e botës në fuqi.