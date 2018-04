Asnjë surprizë në mbrëmjen e dytë të çerekfinaleve të kthimit të Uefa Champions League, por Reali i Madridit arriti të siguronte biletën e gjysmëfinaleve mes drithërimave. Juventusi për pak sa nuk realizoi një përmbysje si ajo e Romës madje brenda në Santiago Bernabeu ndërkohë që Bayerni barazoi pa gola ndaj Sevillas në Munich duke avancuar më tej. Një penallti që krijoi shumë tension e kthyer në gol nga Ronaldo në sekondat e fundit të kohës shtesë i dha kualifikimin Realit të Zidane që u mposht me rezultatin 1-3 nga Juvja por avancoi më tej falë fitores 3-0 në ndeshjen e parë në Torino. Kroati Mandzukic realizoi dy herë në pjesën e parë për italianët të cilët përfituan edhe nga një gafë e rëndë e Keylor Navas në fillimin e pjesës së dytë, duke shënuar edhe golin që barazoi përkohësisht shifrat me francezin Matuidi. Por atëherë kur ndeshja po i drejtohej shtesave, gjyqtari akordoi një 11-metërsh në favor të Los Blancos për një faull të Benatia ndaj Lucas Vasquez. Protestat e bardhezinjëve ishin të shumta aq sa Buffon u largua nga fusha me karton të kuq nga arbitri. Përballë Scezny-it, Ronaldo nuk fali duke e dërguar topin në këndin më të largët të portës për t’i dhënë kualifikimin në gjysmëfinale, Realit të Madridit mes polemikave që do të vazhdojnë gjatë.

Në sfidën tjetër edhe pse u prodhuan shumë raste Bayerni dhe Sevilla barazuan pa gola. Edhe në Munich kishte tension në fund me gjyqtarin që nxorri me karton të kuq Correan. E pafat Sevilla në disa raste sidomos në fillimin e pjesës së dytë kur u ndal nga traversa. Falë fitores 2-1 në ndeshjen e parë në Andaluzi, gjermanët avancuan në raundin e 4 skuadrave më të mira të Uefa Champions League.