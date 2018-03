Trajneri i përkohshëm i Italisë, Gigi Di Biagio, e kishte shpjeguar mosgrumbullimin e Balotellit për dy miqësoret e marsit me këtë frazë: “Nuk mjaftojnë golat, duhen edhe praqitjet.”

Vetëm 24 orë më pas vjen reagimi i ashpër i menaxherit të futbollistit të Nices, Mino Raiola. Një sulm frontal dhe shumë i fortë.

“Kombëtarja duhet të prezantohet me më të mirët, por më të mirët nuk merren në konsideratë. Tek Italia mendojnë të gjithë për trajnerin, në një kohë kur duhet një drejtor sportiv. Kjo skuadër ta shpif, është plot me njerëz të dështuar.”

Më pas hyn direkt në temë për lënien jashtë të klientit të tij.

“Për ta thirrur duhet të njeri me karakter, nuk e kishte karakterin Ventura, nuk e ka as Di Biagio.”

Nuk mund t’i shmangej ironisë Raiola edhe për çështjen “Donnarumma”.

“Me gjithë respektin që kam për Buffonin, në kombëtare tani duhet të luajë Donnarumma. Shpresoj që sezonin e ardhshëm titullar te Milani të jetë Reina.”

Një mesazh për drejtuesit kuqezi, që i paralajmëron për një tjetër verë të nxehtë.

