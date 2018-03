Interi e nisi me një fitore të thjeshtë me shifrat 5-0 aventurën në edicionin e 70-të të turneut të famshëm për skuadrat e moshave në Itali, Viareggio Cup. Zikaltrit mposhtën lehtësisht australianët e APIA Leichhardt në sfidën e vlefshme për grupin 3, takim në të cilin la shenjën e tij edhe mesfushori shqiptar Armand Rada. Futbollisti i kombëtares së 19-vjeçarëve të Shqipërisë që drejtohet nga Erjon Bogdani, realizoi një gol shumë të bukur në minutën e 87-të me një goditje të fortë nga distance duke vulosur fitoren e Interit që triumfoi me shifrat 5-0 ndaj APIA Leichhardt. Armand Rada është pjesë e skuadrës Primavera të Interit që prej verës së vitit 2016-të, teksa në këto 2 sezone te skuadra zikaltër 19-vjeçari është kthyer në një pikë referimi për formacionin që drejtohet nga trajneri Stefano Vecchi.

