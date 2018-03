Prishtina mposhti 2-0 Trepçën 89 dhe merr kryesimin e Vala Supeligës së Kosovës me 2 pikë më shumë se Drita, që një ditë më parë barazoi 1-1 me Vllaznimin. Sfidën mes dy trajnerëve shqiptare Josa dhe Magani, e fitoi trajneri tiranas, që tashmë mendon më i qetë për rrugën drejt titullit.

Skuadra kryeqytetase realizoi nga një gol në çdo pjesë me autorë Makenda dhe Bozovic. Ndërsa nga minuta e 75-të pati edhe epërsinë numerike në fushën pas ndëshkimit të një prej futbollistëve të Trepcës me karton të kuq.

Tri pikë shumë të rëndësishme për mbijetesë mori edhe Flamurtari që fitoi 2-1 me përmbysje përballë Lllapit. Miqtë kaluan të parët në avantazh me Dardan Jasharin, ndërsa vendasit reaguan me Shillovën dhe Douglas Mendezin.

Related