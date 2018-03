Skënderbeu-Flamurtari dhe Laçi-Kukësi janë këto dy çiftet gjysmëfinaliste të Kupës së Shqipërisë. Në zyrat e Federatës Shqiptare të futbollit u hodh shorti i 1/2-ave që përcaktoi dy përballje shumë interesante dhe shumë të rivalizuara gjatë këtyre viteve të fundit në futbollin shqiptar. Skënderbeu dhe Laçi do t’i luajnë në shtëpi ndeshjet e para të cilat do të zhvillohen në datën 5 prill, ndërsa ato të kthimit të cilat do të luhen respektivisht në Vlorë dhe Kukës do të luhen më 18 prill.

