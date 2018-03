Një ndër ndeshjet më interesante të ditës luhet në Angli, ku do të kompletohet faza çerekfinale e kompeticionit më të vjetër në rruzull, në rang klubesh. Kështu në FA Cup Chelsea i Antonio Kontes luan shanset e fundit për të fituar një trofe këtë sezon, teksa në orën 17:30 do të vihet përballë një kundërshtari tepër të rrezikshëm si Leicester City, në ‘King Power Stadium’, ndërsa më herët në orën 14:30, Southamptoni me trajnerin e ri Mark Hughes në stol, do të përballet me Wiganin e mrekullive, skuadër që ndonëse luan në League One, shkaktoi padyshim befasinë më të madhe të të gjithë sezonit në ishull, duke eliminuar në turin e 5-të as më pak e as më shumë, por pikërisht City-n e Guardiolës.

Në Francë, Le Championnat ofron derbin e dy Olimpikëve, me Marsejën e Rudi Garsias që pret në Velodrome Lionin e zemëruar nga eliminimi dramatik i Europa League-s me CSKA-në e Moskës, me dy skuadrat që për momentin ndahen në klasifikim në kampionatin francez nga 5 pikë diferencë. Në Holandë priten gola të shumtë në takimin përmbyllës të Javës së 28 Zwolle-Feynoord.Ndërsa në kampionatin gjerman fillimisht në orën 15:30 Këlni pret Leverkuzenin, ndërsa në orën 18:00 me shumë interes pritet përballja e egër që do të luhet në Saksoni, Leipzig – Bayern.