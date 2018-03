“Joshua Kimmich ka gjithçka çfarë i duhet për t’u bërë aq i mirë sa Philipp Lahm”. Është ky mendimi i legjendës bavareze, Paul Breitner, i cili vlerëson shumë cilësitë e mbrojtësit, që po shkëlqen si me paraqitjet me klubin ashtu dhe me kombëtaren Gjermane. Që kur u tërhoq Lahm, pak nga pak 23-vjeçari duket se po e zëvendëson më së miri vendin e lënë nga 34-vjeçari. Breitner beson se Kimmich nuk është ende 100% një lojtar i kompletuar, pasi duhet të rritet dhe pak, por diçka të tillë do ta arrijë së shpejti.

