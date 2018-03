Javier Pastore është ende i paqartë për të ardhmen e tij. Argjentinasi në merkaton e janarit ishte shumë pranë largimit nga Paris Saint-Germain, por diçka e tillë mund të ndodhë me shumë mundësi gjatë verës. Në një intervistë të dhënë, është vetë mesfushori ai që pranon se për momentin është i fokusuar ta mbyllë sa më mirë sezonin me skuadrën dhe të fitojë titujt e mbetur. Për të ardhmen Pastore tha se do të mendohet vetëm me mbylljen e sezonit, pasi ka ende 1 vit kontratë.

