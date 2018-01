Partizani ka njoftuar edhe zyrtarisht zyrtarisht akordin për transferimin e sulmuesit Besart Abdurrahimi, që erdhi nga Shkëndija e Tetovës.

27-vjeçari ka nënshkruar një kontratë për 1 vit e gjysmë me skuadrën kryeqytetase dhe do të mbajë në fanellë numrin 90. Me afrimin e Abdurrahimit, mbyllet edhe merkatoja dimërore e Partizanit, ndërsa shqiptari nga Maqedonia do të mbajë peshën e sulmit bashkë me Edgar Çanin, që pritet të rikthehet së shpejti.

“Jam shumë i lumtur që jam pjesë e Partizanit, një klub dhe emër shumë i madh në kampionatin shqiptar. Drejtuesit më kanë pritur mjaft mirë, ndërsa miq të mitë që kanë luajtur më herët këtu, më kanë folur mjaft mirë për ambientin te Partizani. Jam gati të jap maksimumin për të arritur objektivat e klubit”, u shpreh Abdurrahimi në fjalët e para si futbollist i Partizanit.