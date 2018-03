Rusia ka zgjedhur një mace të shurdhër, si parashikuese të fitueseve të ndeshjeve gjatë Botërorit, që do të zhvillohet këtë verë. Vendi organizator, duke parë famën që fitoi Oktapodi Paul, i cili gjatë Botërorit të 2010-ës arriti të parashikonte saktë një numër të konsiderueshëm ndeshjesh, mendoi të vazhdonte këtë traditë, por kësaj radhe duke ndryshuar parashikuesin. Achilles, që është edhe emri i maces, do t’i parashikojë fituesit duke zgjedhur një nga dy enët me ushqim, që do të jenë të shënuara me ngjyrat përkatëse të çdo skuadre në një ndeshje.

