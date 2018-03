Presidenti i Romës, amerikani James Pallotta, i ka mbyllur derën të gjithë klubeve të interesuara për ‘xhevahirët’ e Romës, si portieri brazilian Alisson, apo fantazisti turk Under.

Ai tha se verdhekuqtë nuk janë një supermarket, por një skuadër që synon të fitojë trofe, ndërsa theksoi se lojtarë si Alisson dhe Under do të qëndrojnë gjatë me Romën.

“Më vjen shumë inat që e etiketojnë Romën si një supermarket. Ne nuk kemi ndërmend të shesim asnjë prej talenteve tanë. Kemi blinduar me kontrata 5-vjeçare si Alisson, ashtu edhe Under dhe do t’i mbajmë gjatë ata. Jemi të lumtur edhe për investimet te Schick dhe Karsdorp, që jemi të bindur se do të na japin rezultat në sezonin e ardhshëm”, deklaroi presidenti i verdhekuqve.