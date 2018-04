Përballja e mbijetesës mes Teutës dhe Vllaznisë, që do të zhvillohet në “Niko Dovana” në orën 19:00 do të gjykohet nga një treshe arbitrash maltezë, me kryesor Markom Spiteri, i cili ishte gjyqtar i katërt në sfidën e djeshme mes Tiranës dhe Pogradecit. Asistentë të tij do të jenë Kristofer Frakalanza dhe Shahon Kalleja.

Federata Shqiptare e Futbollit pranoi kërkesën e klubit të futbollit të Vllaznisë për gjyqtarë të huaj, pasi drejtuesit kuqeblutë ishin të gatshëm për të paguar shumë 10 mijë euro që nevojitet për shërbimin e tyre.