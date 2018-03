Nëse Chelsea nuk do të arrijë të kualifikohet në Champions League sezonin e ardhshëm nga Blutë e Londrës nuk do të largohet vetëm trajneri Antonio Conte por edhe dy futbollistë shumë të rëndësishëm. Bëhet fjalë për sulmuesin belg Eden Hazard dhe portierin Thibaut Courtois. I pari kërkohet me ngulm nga Reali i Madridit ndërsa i dyti pëlqehet shumë nga Paris Saint Germain. Pa Champions League do të jetë shumë e vështirë që dy lojtarët të qëndrojnë te Chelsea madje Courtois mund të bashkëpunojë sërish me Conten i cili përflitet se do të marrë drejtimin e PSG, verën e ardhshme.

