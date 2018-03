Iker Casillas do të largohet nga Porto në fund të këtij sezoni. Lajmin e ka konfirmuar më parë vetë klubi portugez, që nuk e përballon dot pagën e lartë të portierit spanjoll. Të shumtë janë zërat që qarkullojnë për të ardhmen e tij, me në krye hipotezën e kalimit në MLS. Por sipas informacioneve më të fundit, nuk do të jetë në Amerikë e ardhmja e 36-vjeçarit, por në Premier League. Është Liverpooli i Jurgen Klopp ai që ka shfaqur interes për të pasur shërbimet e portierit, i cili me “The Reds” mund të firmosë kontratë 1-vjeçare.

