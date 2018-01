Skuadra e Partizanit ka bere te njohur listen e lojtareve qe do te grumbullohen per fazen pergatitore te sezonit dimeror ne Turqi.Surpriza te shumta ndodhen ne kete liste ku me se shumti bie ne sy largesa e disa emrave veterane te ketij ekipi.Keshtu pervec largimit te Emiliano Viles edhe disa lojtare te tjere nuk do te jene e seancave stervitore ne Antalia.

Burime zyrtare bejne me dije se mbeten jashte liste Gëzim Krasniqi dhe Renato Malota, dy lojtarë të vjetër të Partizanit. Arsyet nuk janë bërë të ditura, por lënia në Shqipëri do të thotë se nuk janë më të dëshiruar nga “Bobi”.

Sa iu përket prurjeve të verës, duket se iu kishte ardhur ora dhe Uarlej, Xhixhiuas dhe Adorjan. I vetmi që bashkohet në Antalia me grupin është braziliani Uarlej. Të tre nuk janë thirrur në grumbullim, ndërsa nga lojtarët e ardhur në provë nuk është thirrur as Rexhepi. I preferuar ka mbetur vetëm Maliqi.