Norvegjia sjell padyshim kujtime të ëmbla për shqiptarët. Imazhi i parë që vjen ndër mend, është ajo që do të quhej mrekullia e Oslos, fitore me golin magjik të Hamdi Salihit, asistin e jepte Ervin Bulku, sot asistent i Panuccit. Pikërisht ndaj Norvegjisë në eleminatoret e Kupës së Botës 2014 fitonte shpresë e besim projekti i Gianni De Biasit, një cikël që kulmoi me kualifikimin historik në Europianin francez. Sërish ndaj Norvegjisë vijon epoka Panucci, me synimin për të shkuar në Euro 2020. Në eleminatoret e Botërorit 2013, luanin sfidat e para zyrtare me Shqipërinë lojtarë si Mavraj, Etrit Berisha, sot me statusin e veteranit në një kombëtare që nis një cikël të ri me fytyra të reja, Prenga, Gavazaj, Abazaj, Bujar Lika apo Keidi Bare presin shansin e tyre për të debutuar me fanellën kuqezi, në një skuadër ku Panucci synon të implementojë një lojë më sulmuese, do të jetë një test vërtet i rëndësishëm në këtë aspekt për të kuptuar se çfarë mund të ofrojë e ardhmja. Norvegjia e Lars Lagerback teknikut që bëri mrekullinë në Europian me Islandën, është ndoshta kundërshtari ideal për të eksperimentuar në ide e njerëz, tejet interesant fakti se në një nga konferencat e vitit të kaluar, kur mbronte projektin për një Shqipëri sulmuese Panucci shprehej se nëse kështu nuk mund të fitonim ndaj Spanjës, do ta bënim pa diskutim përballë skuadrave si Norvegjia, ja ku është, nga fjalët te veprat, një premtim më shumë për tu mbajtur këtë të martë.

