Dëmtimi, eliminimi nga Champions League, polemikat me shokët e skuadrës, më konkretisht me Cavanin dhe zërat e merkatos. Aventura e Neymar te Paris Saint Germain po shkon drejt fundit pikërisht për këto arsye. Sulmuesi brazilian në fakt ka vendosur të rikthehet për të luajtur në La Liga. Sipas asaj që shkruan “MundoDeportivo”, O’Ney i është vetëofruar Barcelonës, por blaugranat e kanë refuzuar në mënyrë kategorike rikthimin e tij në Camp Nou. Gazeta As ndërkohë konfirmon interesimin e Realit të Madridit për sulmuesin brazilian me Los Blancos që janë gati të shpenzojnë 400 milionë euro për 26-vjeçarin.

