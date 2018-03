Tjetër mbrëmje e keqe për Golden State Warriors. Kampionët në fuqi të NBA pa tre yjet e tyre Kevin Durant, Stephen Curry dhe Klay Thompson janë krejtësisht një tjetër skuadër, me pak ide mbi parket dhe shumë e shëmtuar për t’u parë. Në AT@T Center të Texasit, San Antonio triumfoi lehtësisht përballë Warriors me rezultatin 89-75. Mbrojtja ishte pika më e fortë e skuadrës teksane në këtë ndeshje me Spurs-at që bënë ligjin poshtë tabelës, duke koleksionuar suksesin e 4-t radhazi, fitore kjo që përmirëson pozitat e tyre në klasifikimin e Konferencës së Perëndimit me San Antonio që hodhi një tjetër hap të sigurtë drejt kualifikimit në play-off.

Rezervat e Golden State nuk arritën të bënin asgjë përballë klasit të LaMarcus Aldridge i cili me 33 pikët e tij udhëhoqi, Spursat drejt fitores ndërkohë që Golden State pësoi humbjen e 18-të sezonale duke pakësuar akoma më shumë shanset për të kapur vendin e parë në Perëndim në fund të sezonit të rregullt. Spektakël në American Airlines Arena të Miamit aty ku u desh të luheshin dy kohë shtesë që vendasit e Eric Spoelstras të mposhtnin Denver Nuggets me rezultatin 149-141. 34 pikët e talentit serb Nikola Jokic nuk i mjaftuan skuadrës nga Colorado që pësoi një humbje të rëndë përsa i përket objektivave pasi tashmë kualifikimi në play-off komplikohet shumë për Denverin.Johnson me 31 pikë dhe kanadezi Olynyik me 30 pikë ishin dy basketbollistët më të mirë mbi parket për Miamin.

Fitorja e dytë radhazi për Cleveland Cavaliers që po nis të funksionojë në momentin e duhur. Në Quicken Loans Arena, vendasit kaluan Milëaukee Bucks me rezultatin 124-117 për meritë të padiskutueshme të mbretit James. LeBron ishte thjeshtë i jashtëzakonshëm pasi në këtë sfidë arriti shifrat e dyfishta në çdo aspekt të lojës. 40 pikë, 10 asiste dhe 12 rebound të mbretit bënë të pavlefshme edhe paraqitjen e shkëlqyer të grekut Giannis Antetokounmpo autori i 37 pikëve, ndërsa shtoi edhe 5 asiste e 11 rebound. Dështon për të tretën herë radhazi Los Angeles Lakers.

Në Indianapolis triumfuan vendasit e Indiana Pacers me rezultatin 110-100, në një sfidë ku për Lakers shkëlqyen Kuzma me 27 pikë dhe Brook Lopez me 23, megjithatë diferencën e bëri loja më e mirë në grup e Indianës që u rikthye te fitorja pas 2 humbjeve rresht.