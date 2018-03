Ndonëse e ka siguruar kualifikimin për në Play Off, Houston Rockets nuk ka ndërmend të ulë ritmin, teksa mbrëmjen e djeshme ka marrë një fitore spektakolare ndaj New Orleans Pelicans, me rezultatin 101-107. Harden shkëlqeu për kryesuesit e Konferencës së perëndimit, me 32 pikë, 8 asiste dhe 10 rikuperime, ndërsa Houston dominoi 3 fraksionet e para të përballjes, duke ulur disi ritmin vetëm në pjesën e fundit.

Edhe kampionët në fuqi të NBA, Golden State Warriors e kanë siguruar kualifikimin për në Play Off, ndërsa mbrëmë dhuruan një paraqitje mjaft të bukur, duke u rikthyer te fitorja. Ndaj Phoenix Suns, Warriors e morën lehtë takimin dhe humbën gjysmën e parë, por në dy periodat e tjera u rikthyen fuqishëm dhe arritën të marrin fitoren e thellë 109-124. Vlen të evidentohet se lojtari më i mirë i ndeshjes u shpall basketbollisti i Phoenix, Jackson me 36 pikë, 4 asiste dhe 6 rikuperime.

Portland Trail Blazers vijon me shpejtësi rrugën drejt sigurimit të kualifikimit në Play Off, teksa mbrëmë ka siguruar fitoren e 12 radhazi, duke mposhtur Detroit Pistons me rezultatin 100-87. Lillard shkëlqeu në këtë takim, me 24 pikë të shënuar, 8 asiste dhe 7 rikuperime.

LeBron James ‘mori sërish për dore’ Cleveland Cavaliers në sfidën ndaj Chicago Bulls, duke i dhënë fitoren 109-114. Ylli amerikan shënoi 33 pikë, 12 asiste dhe 12 rikuperime në një sfidë që rezultoi më e komplikuar sesa pritej për Cavs, të cilët tashmë janë shumë pranë kualifikimit në Play Off.

San Antonio Spurs mori fitoren e 3-të radhazi, duke mposhtur 117-101 Minnesotan, falë edhe paraqitjes së shkëlqyer të Altridge, që regjistroi 39 pikë, 2 asiste dhe 10 rikuperime. Fitore morën edhe New York Knicks ndaj Charlotte Hornets me rezultatin 124-101 dhe Washington Wizards ndaj Indiana Pacers me shifrat 109-102.