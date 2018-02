Tweet on Twitter

Napoli ka arritur të fitojë bindshëm ndeshjen kundër Cagliari-t me rezultatin 0-5. Dy gola në pjesën e parë dhe tre në të dytën i kanë mjaftuar ekipit të Mauricio Sarri-t për të çuar në +4 diferencën e pikëve me Juventus-in në tabelën e Serie A. Por, bardhezinjtë kanë një ndeshje më pak. Vlen të përmendet loja e mirë e mbrojtësit kuqezi, Elseid Hysaj, i cili u bë promotor i golit të dytë të shënuar nga Mertens. Në mesin e pjesës së dytë, pikërisht në minutën e 73 shkodrani la fushën e lojës për Maggio-n.

Fraksioni i parë i ndeshjes mes Cagliari-t dhe Napoli-t u mbyll me fitoren e napolitanëve me rezultatin 2-0 falë golave të Callejon dhe Mertens. Alan merr inkursion nga e djathta e sulmit dhe në fund dërgon topin në zonë aty ku gjendet Callejon, gjuan me të djathtën dhe çon sferën pas shpinës së Cragno, 0-1 në minutën e 29-të.

Napoli ndjehet komod me një gol, por kërkon edhe një tjetër që të shkojnë në dhomat e zhveshjes të qetë. Dyfishimi nis pikërisht nga këmbët e Elseid Hysaj, i cili gjen në zonë Mertens, ky i fundit gjuan me të majtën dhe sfera përfundon në rrjetë, 0-2. Me kaq përfundon pjesa e parë.

Napoli kërkon që të ruajë rezultatin në pjesën e dytë për të thelluar diferencën me ndjekësin më të afërt, Juventus-in, i cili nuk luajti ditën e djeshme kundër Atalanta-s për shkak të reshjeve të borës që pushtuan “Allianz Stadium”.

Në minutën e 61 është Marek Hamsik që realizon golin e tretë. Insigne dërgon sferën në zonë, aty ku Hamsik ka të gjithë hapësirën e nevojshme dhe shënon, 0-3. E si të mos mjaftonte ky gol, napolitanët në minutën e 71 fitojnë një 11-metërsh pas prekjes së topit me dorë nga Castan. Këtë herë është radha e Insigne-s që të realizojë dhe kështu bën, 0-4 për skuadrën e Sarri-t. Kur pritej që të mbyllej takimi, shfaqet Mario Rui, i cili realizon dhe golin e pestë, 0-5 dhe me kaq përfundon takimi.