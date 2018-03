Nacho pritet të vazhdojë aventurën me Realin e Madridit. Lajmin e bënë të ditur vetë lojtari, i cili në një intervistë të dhënë zbuloi se është shumë pranë akordit me klubin madrilen për të firmosur rinovimin e marrëveshjes. Mbrojtësi deklaroi se është në diskutime me drejtuesit dhe se praktikisht rinovimi është një fakt i kryer dhe se nuk do të ketë asnjë problem. 28-vjeçari spanjoll është rritur në akademinë e Real Madrid dhe aktualisht ka një kontratë të vlefshme deri në 2020.

