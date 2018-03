Të shtunën në orën 17:00 në stadiumin e Vlorës do të zhvillohet një nga sfidat që mund të përcaktojë shumë në luftën për një vend në Europë. Flamurtari që është përfshirë nga një periudhë e errët do të presë Kukësin. Blutë shkojnë në këtë transfertë pas fitores kundër Vllaznisë që u riktheu disi moralin kampionëve.

Problemi i vetëm për trajnerin Peter Pacult ka të bëjë me pezullimin e Musollit. Mesfushori festoi golin kundër shkodranëve duke hequr fanellën për rrjedhojë u ndëshkua me kartonin të verdhë i cili ishte i 4-ti në sezon dhe i kushtoi këtë duel të rëndësishëm. Tekniku austriak ka disa alternativa për të zëvendësuar 29-vjeçarin, një ndër to është aktivzimi i Imamit në qëndër të mesfushës, ndërsa nëse vendoset për një lojë më difensive ka gjasa që në atë pozicion t’i besohet Rustem Hoxhës. Nuk përjahstohet as tërheqja e Shkodrës , megjithëse Pacult nuk ka shumë dëshirë ta prekë dyshen e avancuar që ndeshjet e fundit është përbërë pikërisht nga ish lojtari i Flamurtarit dhe Sindrit Guri. Lajme pozitive vijnë nga infermieria. Kale dhe Dzaria të cilët gjatë javës së kaluar kishin kryer stërvitje të diferencuar sot i janë bashkuar grupit dhe do të jenë të gatshëm për transfertën e Vlorës. Përsa i përket kuadratit gjasat janë të shumta që tekniku vienez të vijojë t’i besojë Stivi Frashërit me Koliçin që do të ulet sërish në stol. Kukësi në 5 takimet e fundit ka rregjistruar 3 fitore, një barazim dhe një humbje, aktualisht blutë mbajnë pozicionin numër 2 me 3 pikë më shumë se Laçi i vendit të 3-të.