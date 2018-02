Tone te larta zeri jane degjuar ne shtepine e Lazios pas humbjes me Genoan në “Olimpico”. Sipas mediave italiane, menjëherë pas këtij takimi ka patur një përplasje mes trajnerit Simone Inzaghi dhe Felipe Anderson. Mësohet se trajneri bardhekaltër e ka kritikuar futbollistin për praqitjen e dobët, pasi u fut në fushë në pjesën e dytë, ndërsa Anderson i është kthyer se gjithmonë kapet me të. Konfrontimi thuhet se ka qenë me tona të ashpra, madje është dashur ndërhyrja e Lucas Leivas për të ulur gjakrat. Pas publikimit të këtij lajmi ka reaguar me që qëndrim zyrtar klubi nga kryeqyteti italian, që e ka konsideruar “një konfrontim civil”, por është fakt që gjatë seancës stërvitore të pasdites braziliani nuk ishte i pranishëm. E ardhmja e Felipe Anderson në këtë pikë duket se do të jetë larg larg Lazios.

