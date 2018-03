Në ceremoninë mortore të ish kapitenit të Fiorentinës, Davide Astori, morën pjesë mijëra njerëz nga e gjithë Italia, përfshirë këtu edhe qindra futbollistë e trajnerë të skaudrave të Serisë A.

Në emër të skuadrës së Fiorentinës, ishte Milan Badelj ai që mbajti fjalën e rastit në nderim të kujtimit të Astorit, që u nda nga jeta mëngjesin e të dielës, pas një ataku kardiak.

Ja fjalimi prekës i Milan Badelj:

“Ju jeni vëllai dhe djali që të gjithë do të donin të kishin. Prindërit tuaj nuk bënë asgjë të gabuar me ju, as edhe një presje. Ju nuk jeni si të tjerët, jeni futbolli i vërtetë, i pastër i fëmijëve. Mendimet tona shkojnë tek nëna, babai, vëllezërit tuaj, Francesca dhe Princesha Vichy. Ke qenë një burrë mjaft I lartë dhe ne do të duhet t’i tregojmë asaj. Ju jeni dritë për të gjithë ne”, tha Badelj në fjalimin e tij.