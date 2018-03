Migen Memelli tregon agresorin dhe shpjegon ngjarjen e rëndë në kompleksin Skënder Halili, ku u sulmua fizikisht nga babai i një futbollisti. Trajneri i Tiranës U-17 zbulon se sulmi ndaj tij ka qenë i papritur.

Lojtari është Alban Çeku, ndërsa babai Abdyl Çeku. Kam vijuar stërvitjen dhe sapo ka filluar ndeshja lojtari, kur e pa që nuk ishte titullar, është larguar. Si trajner e kam për detyrë që lojtarit t’i jap shpjegime. Por vetëm një herë. Nuk më lejuan të jap shpjegime. Më ofenduan me goditën me grushta dhe në fund më nxorrën edhe biçakun.

Autori i ngjarjes është arrestuar nga policia e kryeqytetit, ndërsa Memelli shprehet se do t’i shkojë deri në fund ngjarjes, teksa shton se pavarësisht këtij episodi, nuk ka ndërmend të tërhiqet.

Shpresoj që klubi i Tiranës dhe Federata të reagojnë me shumë forcë ndaj këtyre fenomeneve. Është një fenomen që po agravohet, prindër me çdo kusht që duan që fëmijët e tyre të bëhen futbollistë me zor. Do ta vijoj me shumë pasion punën time dhe nuk do t’i trembem këtij fenomeni.