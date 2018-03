Luftë në distancë mes Paul Pogba dhe Jose Mourinhos. Mesfushori francez është lënë jashtë listës së të grumbulluarve për supersfidën ndaj Liverpoolit, jo për arsye dëmtimi por për zgjedhje të trajnerit portugez. Mourinho dhe Pogba kanë patur mosmarrëveshje sëfundmi me ish lojtarin e Juventusit që po kërkon edhe njëherë tjetër largimin nga Old Trafford. Ndërkohë edhe vetë klubi i United i ka dalë në mbrotje Mourinhos duke ia bërë të qartë Pogba-së ose të qëndrojë 100% në krahun Special One, ose në të kundërt do të mbetet jashtë edhe për ndeshjet e ardhshme.

Related