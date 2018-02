Manchester United do tentojë blerjen e Arturo Vidal në merkaton e verës. Sipas ‘Manchester Evening News’, trajneri i ‘Djajve të Kuq’, Jose Mourinho është i shqetësuar për mungesën e opsioneve në repartin e mesfushës dhe kiliani duket zgjedhja më e mirë për portugezin.

Kontrata e Vidal me Bayern Munchen skadon në verën e vitit 2019, por te klubi anglez, besimi për të siguruar shërbimin e tij është i madh, duke parë edhe transferimin e Leon Goretzka nga Schalke te kampionët e Gjermanisë. Te Manchester United situata përsa u përket mesfushorëve nuk është shumë e qartë.

Michael Carrick ka shfaqur probleme në zemër, Marouane Fellaini nuk ka nënshkruar ende rinovimin e kontratës, ndërkohë që edhe për Ander Herrera po projektohet largimi nga Old Trafford. Kartoni i Vidal, tashmë 30 vjeçar nuk do të ketë një kosto të lartë, e për më tepër, ardhja e tij e mundshme te Manchester United do të mirëpritet edhe nga bashkëkombasi i tij Alexis Sanchez.

Ndërkaq, trajneri i Bayern, Jupp Heynkes ka deklaruar se vendimi për të ardhmen e Arturo Vidal te skuadra bavareze do të merret në muajt e verës pasi të jetë mbyllur sezioni.

Related