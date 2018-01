Edhe pse klubet e ndryshme kërkojnë lojtarë të rinj në merkato duke menduar jo vetëm për vazhdimësinë, por edhe për të të përfituar financiarisht nga shitja e tyre te Luftëtari ndodh e kundërta. Klubi bluzi ka arritur ditën e djeshme akord menjë portieri 36 vjeçar që vjen bga Greqia dhe ka një eksperiencë të pasur në vendin e tij.

Porta ka qenë një nga repartet problematikë të skuadra gjirokastrite dhe Kristos Athanspulos është zgjedhur për të dhënë garanci në katërkëndësh. Portieri do të jetë në datën 19 janar në Gjirokastër dhe do të bashkohet me skuadrën. Deri në këto momente ai ka luajtur me ekipin e Trikallas.