Në Angli krye-ndeshja e javës së 26 luhet në orën 17:30 në ‘Anfield’, ku Liverpuli do të masë forcat me një kundërshtar si Tottenham Hotspur. Pavarësisht fitores së madhe në ‘Wembley’ ndaj Manchester United, skuadra e Pochetinos rrezikon vërtet shumë, në një fushë ku “gjelat e Londrës” numërojnë vetëm një fitore në 25 vitet e fundit, për më tepër ekipi i Jurgen Klopp do të bëj çmos për të marrë hak për humbjen e turpshme të fazës së parë, me rezultatin 4-1.

Kjo betejë bëhet edhe më interesante, pasi të dy skuadrat rivalizojnë për një vend në zonën Champions, bashkë me Manchester United, Chelsea dhe Arsenal. Harry Kane duket vërtetë në një formë të shkëlqyer, por këtë here do të gjejë përballë mbrojtësin më të shtrenjtë të historisë së futbollit, Virgil Van Dijk, që iu bashkua skuadrës së Klopp vetëm në fillim të vitit.

Më herët, në orën 14:30, Crystal Palace do të presë në shtëpi Newcastlen, në një sfidë që pritet të jetë mjaft interesante.