Renault ka zbuluar partneritetin me kampionatin futbollit spanjoll La Liga. Logo e kampionatit do të vendoset në dy njëvendëshet RS18, e zbuluar vetëm 2 dutë më parë, me cilat Renaul do të garojë në ketë sezon.

Logon do ta mbajnë edhe në kostumet e tyre dy pilotët e këtij sezoni, Niko Hulkenberg dhe Carlos Sainz jr, ky i fundit njihet si një tifoz i zjarrtë i Real Madrid. Shefi i marketingut të Renault u shpreh entuiziast për arritjen e kësaj marrëveshje, duke konfirmuar se qëllimi është i ndërsjellët për të fituar me shumë nga imazhi i njëra-tjetrës.