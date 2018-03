La Gazzeta Dello Sport’ ka publikuar një lajm ku thotë që me shumë mundësi sfida midis Milan dhe Inter do të luhet me 9 maj, ndërsa sfidat e tjera do të luhen me 14 mars.

Arsyeja se përse derbi nuk do të luhet me 14 mars është pasi Milan ka ndeshje në Europa League, dhe 9 maj duket data më e përshtatshme.

Me 14 mars do të luajë edhe Juve me Atalantën ndeshje e cila u shty për shkak të reshjeve të dëborës.

Ndeshjet u shtyen për shkak se kapiteni i Fiorentinës, Davide Astori i gjet i vdekur në dhomë e hotelit, në vigjilje të ndeshjen me Udinesen.