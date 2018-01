Ryan Giggs është trajneri i ri i përfaqësueses së Uellsit. Mungon vetëm zyrtarizimi i cili do të vijë në orët e ardhshme por tashmë është e sigurtë që ish mesfushori legjendar i Manchester Unidet do të ulet në stolin e kombëtares së tij për të udhëhequr Uellsin drejt kualifikimit në Euro 2020 dhe Botërorin 2022. Giggs do të firmosë një kontratë 4-vjeçare me përfaqësuesen britanike dhe do të mundojë të marrë të mirën nga yjet e skuadrës Gareth Bale dhe Aron Ramsey gjatë kësaj periudhe.Ai zëvendëson në këtë detyrë të larguarin Chris Coleman.

