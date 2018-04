Rivaliteti midis Laçit dhe Kukësit ka lindur pikërisht në Kupë, në gjysmëfinalen e sezonit 2012-2013. Sfida e parë e luajtur në “Zeqir Ymeri” mbyllej në barazim pa gola, me Laçin që siguroi finalen falë fitores 2-1 në sfidën e kthimit më 17 prill 2013.

Në një ambient të ngarkuar me ekipet që kërkonin me ngulm të shkonin në finale bardhezinjtë arritën të triumfonin me një gol të mbrojtësit Emiliano Çela, për të fituar më pas edhe trofeun në finale me Bylisin. Për ironi të fatit, datat përkojnë sërish, por kësaj radhe sfida e parë luhet në fushën kurbinase, me kampionët që do të shfrytëzojnë faktorin fushë në kthim.

Përveç dueleve të kampionatit, që tashmë shihen si një derbi që nga gjysmëfinalet e Prillit të 2013-ës, dy ekipet kanë diskutuar me njëri-tjetrin edhe finalen e Kupës së Shqipërisë, madje plot dy herë. Më 29 Majin e 2015-ës Laçi, nën drejtimin e ish-trajnerit të Kukësit, Armando Cungu, triumfoi në “Qemal Stafa” 2-1, për të ngritur lart trofeun e dytë në histori, ndërsa një vit më vonë skuadrat lanë takim në të njëjtin stadium për finalen e radhës.

Në fund fati i buzëqeshi Kukësit, që me penallti mori trofeun e parë në historinë e klubit verilindor. Këtë edicion ekipet po ecin përkrah njëri-tjetrit në kampionat me objektiv vendin i dytë, teksa Kupa është një mundësi revanshi, por edhe goditjeje psikologjike në spritnin final. Për më tepër që luhet një ndeshje e konsideruar derbi.