Kukësi i këtij sezoni ka pësuar disa pengesa rrugës, që nga koha e Milinkoviç e deri tani që në duar e ka skuadrën Peter Pacult. Kampionët ishin përfshirë nga një rrjedhë pozitive prej 4 fitoresh dhe një barazimi në 5 javët e fundit, por kur u duk se gjithçka po shkonte më në fund në vijën e duhur, erdhi ‘grushti’ në Gjirokastër ndaj Luftëtarit.

Blutë nuk treguan thuajse asgjë në transfertën e qytetit të gurtë dhe presioni tashmë është rikthyer tek kuksianët. Objektivi i vendit të dytë është shumë i rëndësishëm dhe përballja e radhës kundër Vllaznisë mund të ndikojë ndjeshëm në ecurinë e veri-lindorëve. Në 2 sfidat e shkuara ndaj shkodranëve ka ardhur një barazim në “Zeqir Ymeri” dhe një fitore në premierën e Pacult, megjithatë skuadra e ish-it më të madh të këtij dueli, trajnerit Gjoka, nuk është më ajo e fazës së dytë.

Probleme dëmtimesh nuk ka për Kukësin, teksa klubi ka paguar edhe pjesën e mbetur të dënimit të Idrizit, i cili do të jetë titullar dhe me shumë gjasa do të spostohet përpara duke marrë vendin e Ethemit. Mesfushori nga Pallatica e Maqedonisë nuk ka bindur javët e fundit dhe do ta nisë nga stoli. Pjesa e sulmit mbetet e pandryshuar me Shkodrën në mbështetje të golashënuesit Sindrit Guri.

Në anën tjetër ka probleme formacioni për Gjokën, pasi çështja Malota ende nuk është sqaruar dhe lojtari nuk do të jetë pjesë e takimit, ndërkohë në dyshim për shkak dëmtimi është prania e Vucajt dhe Krymit. Tekniku 48-vjeçar ka ende pikëpyetje për qendrën e mbrojtjes, e cila mund t’i besohet njërit mes Orelesit dhe Pjeshkës.

Nëse Vucaj nuk ia del, atëherë vendin e tij në mesin e fushës do ta marrë Arlind Kalaja dhe sigurisht në udhëheqje të sulmit do të jetë Xhevahir Sukaj. Kuqeblutë po luftojnë për t’i shpëtuar makthit të rënies në Kategorinë e parë dhe për momentin kanë një diferencë prej 4 pikësh me Teutën. Objektivat janë shumë të rëndësishëm për të dy ekipet dhe ky duel pritet të ofrojë luftë në çdo sektor të fushës.