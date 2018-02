Kukësi fitoi një ditë më parë me Laçin në shtëpi dhe ky ishte triumfi i dytë radhazi. Në kryeqytet kundër Partizanit realizuan tre herë, kurse me kurbinasit mjaftoi Dzaria. Tani për kampionët në fuqi është koha të sfidojnë Skënderbeun, ekip që këtë sezon i ka nxjerrë kokulur verilindorët në të dyja takimet e para. Nuk është çështje hakmarrjeje, por tre pikët janë të nevojshme për të marrë pjesë në kupat e Europës.

Ndoshta presidenti Safet Gjici ëndërron sërish titullin, por diferenca prej 14 pikësh e bën thuajse të pamundur diçka të tillë. Gjithsesi dy fitoret e fundit i kanë dhënë shumë besim skuadrës së Pacult, që ndoshta luan shansin e fundit për të mbajtur gjallë shpresën për të mbrojtur kurorën. Për ndeshjen e së mërkurës rikthehet edhe golashënuesi më i mirë i ekipit dhe i kampionatit, Elis Bakaj.

Për të do të paguhet gjoba prej 1 milionë lekësh dhe do të zbresë në fushën e blertë kundër Skënderbeut. Së bashku me Gurin do të kenë si detyrë të shënojnë dhe t’i japin tre pikë me rëndësi Kukësit, që deri më tani nuk ka qenë në nivelin e pritshmërive, pasi në krahasim me vjet edhe niveli i shpenzimeve është rritur ndjeshëm.

