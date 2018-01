Tweet on Twitter

Share on Facebook

Vetem disa ore perpara fillimit te ndeshjes Barcelona – Levante,te dyja skuadrat kane publikuar listen e formacioneve zyrtare.

Skuadra katalunase sot do te prese ne shtepine e saj ekipin e Levantes,nje ndeshje e

vlefshme per javen e 18 te La Liges,e cila do te luhet ne stadiumin e “Camp Nou” ne

oren 16.15.

Ekipi i trajnerit Ernesto Valverdes nuk njeh asnje humbje kete sezon dhe sigurisht synimi

i saj eshte te vazhdoje te triumfoje dhe ne takimin qe ka me Levanten.

Ndersa ne krahun kundershtar,miqte kanë tri barazime nga katër ndeshjet e fundit në kampionat dhe me marrjen e nje barazimi do te ishin me se te lumtur.

Valverde ka bërë disa ndryshime të vogla në formacion, ku vihet re rikthimi i Ousmane Debele si titullar, ndërsa trajneri i Levantes e nis kete ndeshje me formacionin më të mirë të mundshëm.