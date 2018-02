Tweet on Twitter

Federata Italiane e Futbollit nuk arriti të zgjedhë presidentin e saj, ndaj Komiteti Olimpik ishte ai që caktoi edhe presidentin e komanduar, që do të jetë Roberto Fabbricini.

Pikërisht ky i fundit, bashkë me zv. Presidentin, Aleksander Costacurta do të kenë përgjegjësinë e përzgjedhjes së emrit të ri që do të drejtojë kombëtaren e futbollit, pas largimit të Venturës, fill pas dështimit të kualifikimit në finalet e Kupës së Botës.

“Mancini, Ancelotti, Conte dhe Ranieri. Duhet të qendrojmë brenda këtyre emrave”, u shpreh Fabbricini në fjalën e marrjes së detyrës, ndërsa pranoi se do të jetë pikërisht Costacurta ai që do të merret drejtpërdrejtë me këtë çështje.

Aktualisht vetëm Ancelotti është i lirë, por ky i fundit duket i pavendosur për të pranuar aventurën në krye të kombëtares. 3 të tjerët kanë pranuar se do të ishin të lumtur të merrnin stolin e Italisë, por që për momentin janë të lidhur në kontrata me klubet ku po punojnë.

Gjithsesi, mediat italiane raportojnë se shanset më të mëdha i kanë Mancini dhe Ranieri, kjo pasi Conte dhe Ancelotti kanë ende kërkesa nga klube prestigjoze europiane dhe mund ta lënë për më vonë eksperiencën në përfaqësuese.