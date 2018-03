Prej disa sezonesh kampionatit shqiptar i kishin munguar fantazistët, futbollistët e denjë për fanellën me nurmin 10, ata që me lojën e tyre në mesfushë i japin bukuri lojës. Por ndryshe nga edicionet e mëparshme ky aktual po evidenton rëndësisnë e mesfushorëve që konsiderohen si truri i skuadrës. Sabien Lilaj prej vitesh ka qënë tepër i rëndësishëm në lojën e Skënderbeut dhe pavarësisht se nuk është një numër 10 tipik mbetet katalizatori i aksioneve sulmuese. Madje tek numri 88 i korçarëve është i miksuar më së miri roli i një shkatërruesi me atë të një fantazisti. Tek Flamurtari pritej shpërthimi i brazilianit Juffo, por dëmtimet dhe spostimi në krah kanë zbehur disi paraqitjet e tij. Tek Kukësi Donjet Shkodra është kthyer në një futbollist të rëndësishëm për skuadrën, fantazisti i duhur që përveç aftësisë për të shpërndarë lojën zotëron dhe një goditje preçize me të djathtën. Numrin 10 tek Laçi e mban një futbollist i talentuar si Myrto Uzuni por pozicionin në fushë për atë numër e ka braziliani Eskuerda. Çdo aksion i kurbinasve kalon nga këmbët e 28-vjeçarit që mbetet një nga lojtarët me këmbë të artë në Superiore. Të gjithë flasin për Bregun dhe Abazajn tek Luftëtari, por po kaq i rëndësishëm në manovrën sulmuese të bluzinjve është Eduart Rroca. Numri 10 i gjirokastritëve është mbi supet e duhura, pasi 24-vjeçari është një nga më të mirët në rolin e tij në futbollin shqiptar. Surpriza e këtij pozicioni mund të konsiderohet rikthimi në formën optimale i Erjon Vucajt. Mesfushori i Vllaznisë i ka dhënë tjetër dimension lojës së kuqebluve, duke lënë pas periudhën e errët të aktivizimit tek Flamurtari dhe Tirana. 27-vjeçari është tashmë padiskutim një nga lojtarët më të bukur për tu parë në fushë, teksa ka rifilluar të vallëzojë në fushën e blertë me magjitë e tij me topin në këmbë. Partizani, Kamza, Teuta dhe Lushnja ende nuk kanë gjetur fantazistin e tyre duke i besuar më së shumti forcës dhe lojës në krahë.

